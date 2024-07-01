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  • Рустик Рыксиев
    Да, Бастрыкин был прав, по поводу своей оговорки. Что наши депутаты делают? ЗП получают и другие пряники? А работа на..."Будет по-нашему"...
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Илон Маск считает, что когнитивные проблемы Байдена помогли сплотить Америку

Илон Маск считает, что когнитивные проблемы Байдена помогли сплотить Америку

Жители США, симпатизирующие разным политическим силам, сошлись в оценках состояния действующего главы государства.

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