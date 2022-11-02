Британская юридическая фирма направила иск против основателя ЧВК «Вагнер» «от лица украинцев»

Планируется рассмотрение так называемого «дела вагнеровцев» в Высоком суде Лондона. Дело в том, что британская юридическая фирма McCue Jury & Partners направила иск против основателя ЧВК «Вагнер» «от лица украинцев».
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