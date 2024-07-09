Новый автомобиль Xiaomi за $20 000 потягается с бестселлерами Li Auto

Xiaomi Motors планирует выпустить свою третью модель — семейный гибридный внедорожник с увеличенным запасом хода — в 2026 году, о чем сообщает 21st Century Business Herald со ссылкой на собственные источники.
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