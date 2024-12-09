В Татарстане ожидается метель и до -8 градусов

В понедельник, 9 декабря, в Татарстане ожидается слабая метель днем в ряде районов. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день будет «гулять» юго-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, но местами он усилится до 14 метров в секунду.