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Татар-информ

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В Татарстане ожидается метель и до -8 градусов

В Татарстане ожидается метель и до -8 градусов

В понедельник, 9 декабря, в Татарстане ожидается слабая метель днем в ряде районов. Согласно прогнозу Гидрометцентра РТ, ветер в этот день будет «гулять» юго-западный, его скорость составит 6-11 метров в секунду, но местами он усилится до 14 метров в секунду.

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