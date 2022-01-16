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"Коташенко собрала миллионы Градского по всей квартире": детали ограбления вдовы

"Коташенко собрала миллионы Градского по всей квартире": детали ограбления вдовы

Вооруженное ограбление вдовы певца Александра Градского Марины Коташенко на 100 миллионов рублей напомнило остросюжетный детектив: трое вооруженных мужчин подстраивают ДТП, заставляют Коташенко ехать в подмосковный особняк, отнимают наличные .

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