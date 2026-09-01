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Орлов о пенальти «Зенита»: «Нетфуллин левой ногой бьет по опорной ноге Кондакова, который уже замахнулся для удара по воротам. Многие в футбол вообще не играли и не могут оценить ситуации правильно»

Комментатор Геннадий Орлов разобрал эпизод с пенальти в пользу «Зенита» в матче с «Факелом» (1:0) в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ .

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