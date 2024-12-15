Русская весна
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Русская весна

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Цели для «Орешника»

Цели для «Орешника»

В связи с возможным вторым применением по целям на Украине новой российской баллистической гиперзвуковой ракеты среднего радиуса действия «Орешник» возникает вопрос о выборе для нее соответствующих целей.

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Комментарии
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Eduard
Чегг ждут? А Трампа!
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