Сергей Терещенков: служба по контракту — осознанный выбор преданных своей стране граждан

Сергей Терещенков, председатель Холм-Жирковского окружного Совета депутатов, отметил, что служба по контракту в Вооружённых силах является осознанным выбором, который делают граждане, искренне преданные своей стране и готовые пожертвовать ради её безопасности.
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