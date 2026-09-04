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FiNE NEWS

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Сергей Терещенков: служба по контракту — осознанный выбор преданных своей стране граждан

Сергей Терещенков, председатель Холм-Жирковского окружного Совета депутатов, отметил, что служба по контракту в Вооружённых силах является осознанным выбором, который делают граждане, искренне преданные своей стране и готовые пожертвовать ради её безопасности.

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