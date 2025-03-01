НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FinFax - Новости банков и вкладов

1 подписчик

«Госуслуги» запускают самозапрет на кредиты с рисками мошенничества

«Госуслуги» запускают самозапрет на кредиты с рисками мошенничества

C 1 марта на портале «Госуслуги» появилась функция самозапрета на кредиты. Любой пользователь с подтвержденной учетной записью и ИНН может подать заявление о добровольном отказе от получения потребительских кредитов и займов в МФО, однако эксперты, опрошенные «Известиями», видят в этом новшестве серьезные риски.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх