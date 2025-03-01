«Госуслуги» запускают самозапрет на кредиты с рисками мошенничества

C 1 марта на портале «Госуслуги» появилась функция самозапрета на кредиты. Любой пользователь с подтвержденной учетной записью и ИНН может подать заявление о добровольном отказе от получения потребительских кредитов и займов в МФО, однако эксперты, опрошенные «Известиями», видят в этом новшестве серьезные риски.