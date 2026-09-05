Новогодняя Балтика: от штормового Зеленоградска до Куршской косы

Балтийское побережье умеет удивлять в любое время года, но именно зима раскрывает его совершенно по-особенному.
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