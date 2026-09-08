Мишустин и Матвиенко запускают аудит форумов — нецелевые траты бюджета сократят

Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития и Минфину до 1 декабря проанализировать экономическую отдачу от форумов, саммитов и конференций, финансируемых из федерального и региональных бюджетов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии