Экс-главу НИИ вакцин Трухина лишили гражданства Никарагуа

По делу о хищении в особо крупном размере он находится под стражей до 7 февраля. МВД Никарагуа лишило гражданства своего бывшего почётного консула и экс-главу Санкт-Петербургского НИИ вакцин и сывороток ФМБА Виктора Трухина, которого обвиняют в растрате бюджетных средств.