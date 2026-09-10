В Калужской области отменили режим ракетной опасности

Ракетная опасность в Калужской области длилась 23 минуты, укрытия можно покинуть, сообщает РСЧС РФ. Официальных данных об атаках не поступало.
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