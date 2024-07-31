ФКУ НПО «СТиС» МВД России исполняется 41 год

ФКУ НПО «СТиС» МВД России является головным научно-техническим подразделением МВД России. Оно проводит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, координирует разработку оперативной, криминалистической и организационной специальной техники, а также маркирующих средств.
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