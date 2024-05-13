Передача Тарасенко и 16 сэйвов Бобровского помогли «Флориде» снова обыграть «Бостон»

«Флорида» в третий раз обыграла «Бостон» и находится в шаге от выхода в финал конференции. В ночь на 13 мая в Бостоне (штат Массачусетс, США) прошел четвертый матч полуфинальной серии плей-офф НХЛ Восточной конференции, в котором «Бостон Брюинз» принимал «Флориду Пантерз».