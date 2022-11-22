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Бергвейн считает, что Промес помог бы Нидерландам на ЧМ: «Невероятный игрок, король России. Все знают ситуацию, сейчас тяжелое время»

Стевен Бергвейн считает, что Квинси Промес помог бы сборной Нидерландов на ЧМ-2022. Накануне «оранжевые» обыграли Сенегал (2:0) в 1-м туре группового этапа.

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