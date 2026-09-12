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Мировое обозрение

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Киев ищет деньги на спасение бизнеса: На Украине хотят повысить НДС

Киев ищет деньги на спасение бизнеса: На Украине хотят повысить НДС

Украинское правительство рассматривает повышение базовой ставки НДС с 20% до 21%. По замыслу авторов инициативы, дополнительный процентный пункт должен наполнить фонд помощи предприятиям, пострадавшим от ударов, которые Киев приписывает России.

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