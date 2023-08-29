Политнавигатор Зеленский: Дойдём до границ Крыма и начнём террор ВСУ необходимо выйти к Перекопскому перешейку, устроить блокаду Крыма и его террор обстрелами, а затем вынудить защитников полуострова к сдаче.
На Украине довольны: Крымчане постят кадры, вскрывающие работу ПВО
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лариса Поплавская
Аксенов обещал запретить все эти сникки.Специально на посмешище как от комаров отмахиваетесь, одновременно показывая наличие и места ПВО. Скажите, что хохлы и без этого знают, где и сколько у нас что стоит. . Так эти снимки очевидно от благодарных поклонников зеленого. Что за война????? Все расскажут, все покажут, объяснят куда, зачем, когда и сколько Нет ни совести, ни страха за людские судьбы, какие*то военные тайны Привыкли в желтой прессе ломать чужие судьбы безнаказано и сейчас голова только для шапок.
Ответить
12 час.
НК
Ннгнатадбч Кктах
А в ы сами предурки незнаете что нельзя снимать? СКОТЫ. ПОЛУДУРКИ ВОНЮЧИЕ
Ответить
2 час.
ВМ
Василий Михайленко
Давно надо отловить этого гномика и водить напоказ на верëвке, и чтоб мудьми на пианино играл, он это хорошо умеет! А усраинцы -голосуй за него вновь и вновь!
Ответить
1 час.
Свежие комментарии