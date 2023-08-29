На Украине довольны: Крымчане постят кадры, вскрывающие работу ПВО

Лариса Поплавская

Аксенов обещал запретить все эти сникки.Специально на посмешище как от комаров отмахиваетесь, одновременно показывая наличие и места ПВО. Скажите, что хохлы и без этого знают, где и сколько у нас что стоит. . Так эти снимки очевидно от благодарных поклонников зеленого. Что за война????? Все расскажут, все покажут, объяснят куда, зачем, когда и сколько Нет ни совести, ни страха за людские судьбы, какие*то военные тайны Привыкли в желтой прессе ломать чужие судьбы безнаказано и сейчас голова только для шапок.