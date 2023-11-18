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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мишуров о болельщиках «Авангарда»: «В детстве мечтал о том, что фанаты будут скандировать мою фамилию. Сейчас было первый раз, когда прям вся арена…Невероятно!»

Вратарь отразил 19 бросков из 20 и выиграл серию буллитов в матче Фонбет Чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (2:1 Б).

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