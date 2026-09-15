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Радимов о Кордобе: «Зачем это делать, когда ты знаешь, что есть камеры? Для нападающего такого уровня это позорище»

Радимов о Кордобе: «Зачем это делать, когда ты знаешь, что есть камеры? Для нападающего такого уровня это позорище»

Бывший полузащитник «Зенита» Владислав Радимов прокомментировало эпизод между нападающим «Краснодара» Джоном Кордобой и вратарем «Акрона» Виталием Гудиевым в матче 8-го тура РПЛ.

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