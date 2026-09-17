Папередник винуватый!Удивительное рядом. До сих пор остающийся президентом США Дональд Трамп повторил вслед за своим министром финансов Скоттом Бессентом, что в росте цен на дизель во всём мире виноват режим Зеленского.
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