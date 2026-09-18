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Короли и пираты против Нетаньяху: выборы в Израиле превратили в шоу фриков

Короли и пираты против Нетаньяху: выборы в Израиле превратили в шоу фриков

Предвыборная гонка в Израиле постепенно вступает в решающую стадию. Партии, намеренные бороться за кресла в Кнессете (парламенте), закончили формирование окончательных списков и их подачу в избирком.

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