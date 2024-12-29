Лавров назвал обсуждение перемирия на Украине тупиковым путем

Министр иностранных дел РоссииСергей Лавров заявил, что диалоги Киева и Запада о возможной паузе в боевых действиях на Украине имеют цель предоставить возможность для наращивания боеспособности Вооружённых сил Украины и обновления усилий по нанесению «стратегического поражения» России.