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Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

Азербайджанский президент злоупотребил добрым отношением к нему Путина. Россия всегда воздерживалась от какой-либо критики в адрес Азербайджана, обеспечивала зеленый свет азербайджанским товарам, российские власти до сих пор закрывают глаза на бесчинства азербайджанских боевиков, терроризирующих русское население, грабящих российский бюджет с помощью своих подставных фирмешек.

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Комментарии
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И ра Вален
ЗА КРОкус простили вот и обнаглели  и за военных и самолет вот так и ведет себя
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3 час.
Ольга Каширина
ОБНАГЛЕЛ ИЛЬ ХАМ, РЕШИЛ   ОБЪЯСНИТЬ ПОЛУЧШЕ СВОЕ ИМЯ. Не зря же ему  дали его, надо же оправдать свое хамство.
Ответить
2 час.
Ольга Каширина
Сколько  волка не корми, а он все в лес смотрит.
Ответить
2 час.

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