Алиев своим хамством актуализировал проблему азербайджанской диаспоры в России

И ра Вален ЗА КРОкус простили вот и обнаглели и за военных и самолет вот так и ведет себя

Ольга Каширина ОБНАГЛЕЛ ИЛЬ ХАМ, РЕШИЛ ОБЪЯСНИТЬ ПОЛУЧШЕ СВОЕ ИМЯ. Не зря же ему дали его, надо же оправдать свое хамство.