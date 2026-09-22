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Царьград

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Константинов назвал оправдания Крыма за российский паспорт жены смешными

Константинов назвал оправдания Крыма за российский паспорт жены смешными

Владимир Константинов раскритиковал заместителя генпрокурора Украины Максима Крыма за объяснения по поводу российского паспорта его жены.

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