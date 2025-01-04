Группировка войск "Юг" ликвидировала до 220 боевиков и самоходку ВСУ

Военнослужащие российской группировки войск "Юг" в ходе отражения атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) и продвижения вглубь обороны противника ликвидировали до 220 боевиков и уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика".
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