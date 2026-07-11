Женщина арендовала ребенка-инвалида, чтобы заправить авто без очереди в Пензе

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Полиция проводит проверку после появления в соцсетях видео, на котором женщина рассказывает, что взяла "в аренду" ребенка с инвалидностью, чтобы заправить автомобиль без очереди на АЗС в Пензе.
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