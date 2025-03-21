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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Стив Керр: «Карри хотел вернуться в игру, но мы решили не рисковать»

«Сейчас он проходит МРТ-обследование, неудачно приземлился на копчик. Стеф пытался вернуться на площадку, думал, что сможет продолжить, но мы решили не рисковать.

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