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Закон, порядок, государство

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На Сахалине транспортные полицейские приняли участие в проведении масштабного спортивно-патриотического мероприятия «Зарница»

На Сахалине транспортные полицейские приняли участие в проведении масштабного спортивно-патриотического мероприятия «Зарница»

В  рамках патриотического воспитания и профилактики правонарушений сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов, а также представителей администрации Сахалинской области  организовали для  детей сотрудников силовых структур и воспитанников государственных казенных учреждений дополнительного образования Сахалинской области: «Центр содействия семейному устройству «Звездный» и «Центра содействия семейному устройству «Маячок» военно-патриотическую игру.

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