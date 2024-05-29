На Сахалине транспортные полицейские приняли участие в проведении масштабного спортивно-патриотического мероприятия «Зарница»

В рамках патриотического воспитания и профилактики правонарушений сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из других правоохранительных органов, а также представителей администрации Сахалинской области организовали для детей сотрудников силовых структур и воспитанников государственных казенных учреждений дополнительного образования Сахалинской области: «Центр содействия семейному устройству «Звездный» и «Центра содействия семейному устройству «Маячок» военно-патриотическую игру.