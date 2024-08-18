Август месяц- самое время варить нардек! 🍉🍉🍉 Для тех, кто не в курсе это мед, получаемый из мякоти зрелых плодов арбуза.
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Август месяц- самое время варить нардек! 🍉🍉🍉 Для тех, кто не в курсе это мед, получаемый из мякоти зрелых плодов арбуза.