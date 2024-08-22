Соединённые Штаты и их союзники должны прекратить поддерживать Украину по ряду причин. Об этом заявил бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative (TAC).
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