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TAC: США должны прекратить поддерживать Киев, причастному к подрыву «Северных потоков»

Соединённые Штаты и их союзники должны прекратить поддерживать Украину по ряду причин. Об этом заявил бывший спецпомощник президента США Рональда Рейгана Дуг Бэндоу в статье для издания The American Conservative (TAC).

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