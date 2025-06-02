В планах Киева на создание ракетного оружия могла быть сделана ставка на «Нептун-МД»

После подписания министром обороны ФРГ Борисом Писториусом и его украинским коллегой Рустемом Умеровым в Берлине соглашения о финансировании поставок дальнобойного оружия украинского производства эксперты предполагают, какие именно ракетные программы планирует реализовать украинский военно-промышленный комплекс (ВПК).
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