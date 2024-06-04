Иногда они возвращаются: обзор Resident Evil 4 Remake

Приветствую вас, фанаты ужасов и поклонники легендарной серии Resident Evil! Сегодня у нас особенный повод — мы поговорим о долгожданном ремейке культовой четвертой части, которая перевернула жанр survival horror и задала новые стандарты для игровой индустрии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии