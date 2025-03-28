«Союзмультфильм» требует от Казанской филармонии 200 тыс. рублей за использование Чебурашки и Крокодила Гены

Всеми любимые герои детства — Чебурашка и Rрокодил Гена стали судебным камнем преткновения. Компания «Союзмультфильм» выставила счёт в 200 тысяч рублей Казанской филармонии, увидев на их афише «знакомых» персонажей.
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