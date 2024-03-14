В красноярской больнице погиб пострадавший при взрыве на ТЭЦ в Тыве

В ожоговом центре Красноярской краевой больницы скончался один из пострадавших при взрыве в Тыве. На сайте правительства Тывы появилась информация: «Мерген Сарыг-оол получил тяжелые травмы в виде ожогов при техногенной аварии на Шагонарской ТЭЦ 6 марта.