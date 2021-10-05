Мировое обозрение

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Британия озвучила утопические планы «зелёного» перехода

Сократить вредные выбросы до нуля Британия намерена к 2050 году   Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг 4 октября 2021 года объявил о планах дальнейшего сокращения доли ископаемого топлива в производстве энергии и назвал конкретный срок перехода к полностью «зелёной» энергетике: «К 2035 году у нас не будет ископаемого топлива [в производстве энергии].

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