Британия озвучила утопические планы «зелёного» перехода

Сократить вредные выбросы до нуля Британия намерена к 2050 году Министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Британии Квази Квартенг 4 октября 2021 года объявил о планах дальнейшего сокращения доли ископаемого топлива в производстве энергии и назвал конкретный срок перехода к полностью «зелёной» энергетике: «К 2035 году у нас не будет ископаемого топлива [в производстве энергии].