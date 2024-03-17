Жители Белгорода объяснили высокую явку в городе на выборах президента РФ

Голосующие в настоящее время на выборах президента РФ жители Белгорода 16 марта сообщили «Известиям», что обстрелы города Вооруженными силами Украины (ВСУ) не смогут воспрепятствовать желанию людей отдать свой голос на избирательных участках.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии