Ивановским десантникам вручили госнаграды в зоне спецоперации

Военнослужащим разведывательных подразделений Ивановского гвардейского соединения Воздушно-десантных войск вручили очередные боевые государственные награды за мужество, отвагу и героизм, проявленные в ходе выполнения боевых задач на Артемовском направлении.
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