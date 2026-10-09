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Медведи сбиваются в стаи для охоты и выходят к людям

Медведи сбиваются в стаи для охоты и выходят к людям

Медведи в России начали сбиваться в стаи для охоты — что происходит, объясняют эксперты. Причины массового выхода к людям, 25 погибших, неурожай в тайге и прогноз на ноябрь.

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