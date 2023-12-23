Председатель СК РФ потребовал доклад по делу о смерти новорожденной девочки в Кемерове

Поручение взято на контроль в центральном аппарате ведомства.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал представить доклад по уголовному делу, возбужденному по факту смерти новорожденной девочки в Кемерове.
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