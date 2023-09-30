Артисты, которые признавались в звёздной болезни

Многие артисты во время популярности проходят через звёздную болезнь. Есть те, кто это отрицают. Но всё-таки можно найти представителей шоу-бизнеса, которые открыто говорят, что с ними происходило в момент прихода известности и больших денег.
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