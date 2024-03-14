Авария произошла на трассе "Волгоград-Москва" перед мостом через Медведицу в Михайловском районе. Берегите себя! Будьте осторожны за рулём!.
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Авария произошла на трассе "Волгоград-Москва" перед мостом через Медведицу в Михайловском районе. Берегите себя! Будьте осторожны за рулём!.