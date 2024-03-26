"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"

ШБ Шер Бабаев Необходимо огласить весь список рабодателей капиталистов кто дает им работу,? И чьи уши торчать за спинами мигрантов и кому выгодно? Вот к примеру в Белоруссии и Эстонии нет никаких гастарбайкеров! Там давно визовый режим работает!

anna_n8mailru Надежда Антошкина Нашлась такая сволочь. Прибить бы заодно и его.