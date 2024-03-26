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"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"

"Миграция, как плесень": политолог объяснил, что делать с мигрантами после "Крокуса"

Надо действовать по примеру ОАЭ, где ни один мигрант не получит гражданства, но будет выкинут из страны за малейшее преступление.

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Комментарии
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ШБ
Шер Бабаев
Необходимо огласить весь  список рабодателей капиталистов кто дает им работу,?  И чьи уши торчать за спинами мигрантов и кому выгодно?  Вот к примеру в Белоруссии  и Эстонии нет никаких гастарбайкеров! Там давно визовый режим работает!
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8 час.
anna_n8mailru Надежда Антошкина
Нашлась такая сволочь. Прибить бы заодно и его.
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7 час.
ВЛ
Владимир Лосев
Пора кончать разговоры и ликвидировать &quot;пятую колонну&quot; в России. Разрослась она до беспредела - в ЦБ, МЭР, МВД, ФТС, ... и далее по списку. А начать следует с устранения моратория на смертную казнь.
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7 час.

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