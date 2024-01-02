В битве оборонных технологий Россия не проигрывает

Владимир Путин обозначил главные проблемы российского ВПК Олег Фаличев На фото: комплекс средств автоматизации управления огнем артиллерии «Планшет-А» (Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС) Президент России Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны 19 декабря дал высокую оценку хода СВО по итогам 2023 года.
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