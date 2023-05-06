«Ультиматум Пригожина — хроника событий»: Евгений записал жесткое видео и заявил о выходе из Бахмута уже 10 мая, как отреагировал кремль и военкоры. Что станет с Артемовском после ухода бойцов ЧВК Вагнера, кто будет воевать?

Оглавление: Как власти и военкоры отреагировали на решение ЧВК «Вагнер» покинуть Бахмут Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый (комментарий для «Би-би-си») Лидер КПРФ Геннадий Зюганов Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев Член комитета Госдумы по обороне Дмитрий Кузнецов Экс-министр ДНР Игорь Стрелков Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков Телеграм-канал «Рыбарь» Борис […] «Ультиматум Пригожина — хроника событий»: Евгений записал жесткое видео и заявил о выходе из Бахмута уже 10 мая, как отреагировал кремль и военкоры.