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В Калуге началось строительство второго обелиска Московских ворот

В Калуге началось строительство второго обелиска Московских ворот

Второй обелиск Московских ворот в Калуге будет восстановлен на исторически месте, где он и раньше находился, сообщает 10 октября портал kaluga24.

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