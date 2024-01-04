Николай Азаров: Украина: опасение населения, поддержка режима и будущее страны

Если оценивать этот год с точки зрения каких-либо перспектив для Украины, то, конечно, в обществе ширится понимание того, что та часть страны, которая находится под контролем киевского режима, движется как в военном, так и в социально-экономическом плане неверным путем.
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