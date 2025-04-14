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Бизнес журнал. Центр

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Воронежский молочный комбинат «Молвеста» увеличил выручку, но снизил прибыль

Воронежский молочный комбинат «Молвеста» увеличил выручку, но снизил прибыль

По итогам 2024 года ПАО «Молочный комбинат «Воронежский», входящий в холдинг «Молвест», основанный депутатом Госдумы Аркадием Пономаревым, зафиксировал выручку в размере 39 миллиардов рублей, что на 19% больше по сравнению с 33 миллиардами рублей в 2023 году.

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