Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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