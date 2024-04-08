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Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Россияне стали чаще скачивать VPN после мартовских блокировок

Рост загрузок VPN-сервисов с начала весны вырос примерно на 30% от среднестатистической нормы, рассказали «Известиям» в компании «Стингрей Технолоджиз», специализирующейся на информационной безопасности мобильных приложений.

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