Несколько улиц Севастополя останутся без света 14 января

В связи с проведением неотложных работ в сетях, часть Севастополя останется без света в воскресенье.По информации пресс-службы «Севастопольэнерго», отключения пройдут по адресам: до 13:00 улица 7 Ноября, 3-8; улица Башенная, 1-5; улица Калича, 2, 2а, 6, 8, 5-29, 31-51, 55, 59-67; улица Кирова, 1-5, 9, 10, 18, 34, 41; улица Куприна, 1; набережная Назукина, 1-5, 1а, 7-15, 8а, 17, 19-27, 21б; улица Герасима Рубцова, 1-6, 9, 10, 13, 15-17; улица 9 Мая, 5, 6.